MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der B 92 südlich von Oelsnitz wird der Berghang abgegraben, um Platz für eine Überholspur in Richtung Adorf zu schaffen.
An der B 92 südlich von Oelsnitz wird der Berghang abgegraben, um Platz für eine Überholspur in Richtung Adorf zu schaffen. Bild: Christian Schubert
Die Adorfer Stadträtin und Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) hinterfragt den B 92-Ausbau südlich von Oelsnitz.
Die Adorfer Stadträtin und Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) hinterfragt den B 92-Ausbau südlich von Oelsnitz. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Am Hausberg vor Adorf soll die B 92 verbreitert werden. Die Vorbereitungen dafür sollen in diesem Winter beginnen.
Am Hausberg vor Adorf soll die B 92 verbreitert werden. Die Vorbereitungen dafür sollen in diesem Winter beginnen. Bild: Ronny Hager/Archiv
An der B 92 südlich von Oelsnitz wird der Berghang abgegraben, um Platz für eine Überholspur in Richtung Adorf zu schaffen.
An der B 92 südlich von Oelsnitz wird der Berghang abgegraben, um Platz für eine Überholspur in Richtung Adorf zu schaffen. Bild: Christian Schubert
Die Adorfer Stadträtin und Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) hinterfragt den B 92-Ausbau südlich von Oelsnitz.
Die Adorfer Stadträtin und Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) hinterfragt den B 92-Ausbau südlich von Oelsnitz. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Am Hausberg vor Adorf soll die B 92 verbreitert werden. Die Vorbereitungen dafür sollen in diesem Winter beginnen.
Am Hausberg vor Adorf soll die B 92 verbreitert werden. Die Vorbereitungen dafür sollen in diesem Winter beginnen. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
XXL-Baustelle auf B 92 im Vogtland: „Ich kann es nicht mehr als positive Maßnahme vertreten“
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Adorfer Stadtrat macht sich Unmut über den Umfang der Arbeiten an der Dreihöfer Schmiede breit. Hier ist ab Freitag wieder freie Fahrt. Die Angst: Weitere Baustellen würden überdimensioniert.

Unruhig rutscht Adorfs Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) auf ihrem Stuhl am Ratstisch hin und her. Es brodelt in ihr: Es geht um den laufenden Ausbau der Bundesstraße 92 südlich von Oelsnitz. Erst im Hauptausschuss, dann im Stadtrat hat die 73-Jährige dazu ausführlich gesprochen. „Für mich ist das nicht stimmig“, betont sie mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
08:06 Uhr
3 min.
Joshua gewinnt Boxkampf gegen Influencer Jake Paul
Anthony Joshua gewann das ungleiche Duell gegen Jake Paul.
Einst bezwang Anthony Joshua Wladimir Klitschko und wurde Schwergewichtsweltmeister. Nun trat der Brite bei seinem Comeback gegen einen Influencer an. Der Boxkampf dauerte länger als erwartet.
10:00 Uhr
1 min.
Adorf: Finale für langjährige Rathaus-Mitarbeiterin
Sebastian Brand und Mariechen Bang (rechts) danken für die Adorfer CDU-Fraktion Heike Windisch.
Fast 33 Jahre hat Heike Windisch in der Stadtverwaltung gearbeitet. Am Montagabend hatte die Stadtplanerin ihre letzte Stadtratssitzung.
Ronny Hager
19.12.2025
4 min.
Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen und Pyramide: der Stollen. Aber wo im Erzgebirge gibt es den leckersten?
Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.
Patrick Herrl
11:00 Uhr
1 min.
Erste Stadt im Oberen Vogtland beschließt Haushalt 2026
Der Stadtrat in Adorf. Er hat am Montagabend einstimmig den Haushalt 2026 beschlossen.
Das kommende Jahr wird für Adorf eines ohne größere Investitionen wie in den Vorjahren.
Ronny Hager
08:25 Uhr
3 min.
Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste
Die aktuelle Saison begann Jordan Schakel beim belgischen Erstligisten BC Oostende. Jetzt wechselt er zu den Niners Chemnitz.
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel