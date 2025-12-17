XXL-Baustelle auf B 92 im Vogtland: „Ich kann es nicht mehr als positive Maßnahme vertreten“

Oberes Vogtland
Im Adorfer Stadtrat macht sich Unmut über den Umfang der Arbeiten an der Dreihöfer Schmiede breit. Hier ist ab Freitag wieder freie Fahrt. Die Angst: Weitere Baustellen würden überdimensioniert.
Unruhig rutscht Adorfs Ex-Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) auf ihrem Stuhl am Ratstisch hin und her. Es brodelt in ihr: Es geht um den laufenden Ausbau der Bundesstraße 92 südlich von Oelsnitz. Erst im Hauptausschuss, dann im Stadtrat hat die 73-Jährige dazu ausführlich gesprochen. „Für mich ist das nicht stimmig“, betont sie mit...
