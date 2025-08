Zehn Cent für zehn Minuten: Oelsnitzer parken wieder günstiger

Seit Montag ist der Stadtratsbeschluss zu den Parkgebühren umgesetzt.

In Oelsnitz müssen Autofahrer ab sofort fürs Kurzzeitparken in der Innenstadt wieder weniger zahlen. Denn am Montag wurde der Stadtratsbeschluss vom Juni umgesetzt. Darüber hat der Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung, Hannes Schulz, informiert. Jetzt gilt in der ersten halben Stunde wieder der frühere Tarif. Heißt: Zehn Cent für zehn...