Schweben im Hutzenbad in der Soletherme Bad Elster. Bild: Tino Peisker/SSB
Schweben im Hutzenbad in der Soletherme Bad Elster. Bild: Tino Peisker/SSB
Oberes Vogtland
Zehn Jahre Soletherme: So sichern sich Therme-Fans jetzt einen Gratisbesuch
Von Daniela Hommel-Kreißl
Im Jubiläumsjahr lockt die Soletherme Bad Elster mit Rabattaktionen und Live-Musik.

Die Soletherme Bad Elster feiert am 18. September Eröffnungsjubiläum. Seit zehn Jahren wird nun schon neben dem Albertbad zum Schweben in thermaler Sole eingeladen. Wegen des Jubiläums haben in diesem Jahr alle Geburtstagskinder an ihrem Geburtstag freien Eintritt in die Therme.
