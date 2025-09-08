Zehn Jahre Soletherme: So sichern sich Therme-Fans jetzt einen Gratisbesuch

Oberes Vogtland
Im Jubiläumsjahr lockt die Soletherme Bad Elster mit Rabattaktionen und Live-Musik.
Die Soletherme Bad Elster feiert am 18. September Eröffnungsjubiläum. Seit zehn Jahren wird nun schon neben dem Albertbad zum Schweben in thermaler Sole eingeladen. Wegen des Jubiläums haben in diesem Jahr alle Geburtstagskinder an ihrem Geburtstag freien Eintritt in die Therme.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.