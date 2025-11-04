Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gründungsstifter der Stadtkirche-St.-Jakobi-Stiftung in Oelsnitz - von links: Alexander Schönstein, Kathrin Jakob und Constanze Süßdorf-Schönstein. Bild: Ronny Hager
Die Gründungsstifter der Stadtkirche-St.-Jakobi-Stiftung in Oelsnitz - von links: Alexander Schönstein, Kathrin Jakob und Constanze Süßdorf-Schönstein. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Zeichen von Heimat“: Stiftung für Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi gegründet
Redakteur
Von Ronny Hager
Das Bürger-Engagement für den stadtbildprägenden Bau soll gestärkt werden - vierte Säule neben Kirchgemeinde, Förderverein und Stadt. Für die drei Gründungsstifter ist das eine Herzensangelegenheit.

„Es ist vollbracht“, bei den Worten strahlt die Oelsnitzer Apothekerin Constanze Süßdorf-Schönstein über das ganze Gesicht. Die Gründung der Stadtkirche-St.-Jakobi-Stiftung ist geschafft - angestoßen von ihr, ihrem Ehemann Alexander sowie der befreundeten Buchhändlerin Kathrin Jakob. „Wir haben 10.000 Euro Startkapital gesammelt. Es...
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
25.08.2025
4 min.
Geld soll im Vogtland bleiben: Bürgerstiftungen nehmen Fahrt auf
Gemeinsam für Oelsnitz: Apothekerin und Stiftungsrats-Chefin Constanze Süßdorf-Schönstein, OB Mario Horn (links) und Kai Lederer (Sparkasse Vogtland) setzen auf die Bürgerstiftung.
Immer mehr Kommunen im Vogtland gründen eine Bürgerstiftung. Am Jahresende soll es 22 Stiftungen unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland geben. In Oelsnitz wurde jetzt die Urkunde überreicht.
Ronny Hager
17.10.2025
4 min.
Oelsnitzer Buchhandlung vor dem Aus: Inhaberin will kämpfen
Kathrin Jakob führt seit fast 21 Jahren eine Buchhandlung in Oelsnitz. Sie ist eine zentrale Anlauf- und Kommunikationsstelle in der Innenstadt.
Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Eine große Bürger-Aktion gibt ihr Kraft.
Ronny Hager
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
