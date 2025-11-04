„Zeichen von Heimat“: Stiftung für Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi gegründet

Oberes Vogtland
Das Bürger-Engagement für den stadtbildprägenden Bau soll gestärkt werden - vierte Säule neben Kirchgemeinde, Förderverein und Stadt. Für die drei Gründungsstifter ist das eine Herzensangelegenheit.
„Es ist vollbracht“, bei den Worten strahlt die Oelsnitzer Apothekerin Constanze Süßdorf-Schönstein über das ganze Gesicht. Die Gründung der Stadtkirche-St.-Jakobi-Stiftung ist geschafft - angestoßen von ihr, ihrem Ehemann Alexander sowie der befreundeten Buchhändlerin Kathrin Jakob. „Wir haben 10.000 Euro Startkapital gesammelt. Es...
