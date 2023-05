Zelte komplettieren Krisenfall-Ausrüstung

Oelsnitz.

Die Stadt Oelsnitz schafft für die Ausrüstung des Krisenstabs vier Schnellbauzelte an. Darüber informierte Hauptamtsleiter Hannes Schulz. Geliefert werden die vier mal vier Meter großen, 50 Kilo schweren Zelte mit Gesamtkosten von 16.700 Euro durch die Firma Pro Tent aus Hadamar-Niederzeuzheim (Hessen). Ende 2022 hatten die Stadträte die Anschaffung noch vertagt, nun lagen mehrere Kostenangebote vor. Die Zelte sollen für die Einrichtung der Notfall-Anlaufstelle für Bürger an der Dreifeldturnhalle genutzt werden, aber auch sonst nicht eingemottet sein. Für den Infopunkt zu Blaulichtmeile beim Sperkenfest oder die Zukunftswerkstatt Kommunen seien sie ebenso gedacht, so der Hauptamtsleiter. (hagr)