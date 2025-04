Zeugen hatten sie beobachtet: Polizei erwischt Garagen-Diebe im Vogtland

Zwei Tatverdächtige sind am Samstagabend in Klingenthal nach einem Einbruch gestellt worden.

Erfolg der Polizei bei Kampf gegen die Diebstahlserie im Grenzgebiet zu Tschechien: Zwei Tatverdächtige sind am Samstagabend durch die Zusammenarbeit mehrerer Polizeibehörden gestellt worden. Zeugen hatten gegen 22.15 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen an Garagen in der Steinbachstraße in Klingenthal zu schaffen machten. Laut Polizei wurden...