Zoff im Vogtland: Warum dieser Feuerwehrchef jetzt zurückgetreten ist

Oberes Vogtland
Muldenhammer sucht einen neuen Gemeindewehrleiter. Warum der bisherige Chef seine Arbeit nicht fortsetzen möchte und was der Bürgermeister zu dem Konflikt sagt.
Die Gemeinde Muldenhammer braucht einen neuen Gemeindewehrleiter. Felix Walther ist zurückgetreten. Er führte die Freiwillige Feuerwehr Muldenhammer sechs Jahre lang, war erst vergangenes Jahr während der turnusgemäßen Wahlen im Amt bestätigt worden.
