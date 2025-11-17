Züchterverein im Vogtland zeigt mehr Tiere - trotz Verluste durch Marder und Fuchs

Oberes Vogtland
Am Wochenende fand die Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Zwota-Zechenbach statt. Gezeigt wurden 129 Tiere. Darunter einige Raritäten.
Erfolgreiche Ausstellung: 129 Tiere waren am Wochenende bei der Schau des Rassegeflügelzuchtvereins Zwota-Zechenbach in der ehemaligen Schule am Hammerplatz ausgestellt – eine Steigerung um 30 Tiere im Vergleich zum Vorjahr. Und es hätten sogar noch mehr sein können, wenn nicht einigen Züchtern ein ärgerliches Missgeschick passiert wäre....
