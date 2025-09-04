Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Adorfer Straße in Bad Brambach ist wegen Kanalbau ab Montag zweieinhalb Monate zu.
Die Adorfer Straße in Bad Brambach ist wegen Kanalbau ab Montag zweieinhalb Monate zu. Bild: Schubert/Archiv
Die Adorfer Straße in Bad Brambach ist wegen Kanalbau ab Montag zweieinhalb Monate zu.
Die Adorfer Straße in Bad Brambach ist wegen Kanalbau ab Montag zweieinhalb Monate zu. Bild: Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Zufahrt nach Bad Brambach zweieinhalb Monate zu
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Adorfer Straße beginnen am Montag Kanalbauarbeiten. Welcher Abschnitt davon betroffen ist.

Eine Großbaustelle gibt es in den kommenden Wochen in Bad Brambach. Wie Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) informierte, beginnen am Montag, 8. September, Kanalverlege-Arbeiten an der Adorfer Straße. Damit ist die nördliche Zufahrt in den Kurort für einen Zeitraum von gut zweieinhalb Monaten gesperrt - Schnurre sprach von einer Spanne bis 22....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
03.09.2025
2 min.
Warum Bad Brambach seine Bibliothek auflöst
Der Kurort Bad Brambach löst seine Bibliothek auf.
Bis Jahresende soll der bisherige Standort geräumt werden. Die Hoffnung auf einen Großabnehmer des Buchbestandes hat sich aber zerschlagen.
Ronny Hager
03.09.2025
2 min.
Hundesteuer: Gemeinde im Vogtland schafft Regel aus D-Mark-Zeiten ab
In Bad Brambach gilt ab 2026 nach einem Vierteljahrhundert eine höhere Hundesteuer.
Ein Vierteljahrhundert galt der bisherige Steuersatz in Bad Brambach. Ab 2026 wird es deutlich teurer. Der Ratsbeschluss geht dabei über den Vorschlag der Verwaltung hinaus. Das ist der Grund dafür.
Ronny Hager
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel