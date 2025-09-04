Zufahrt nach Bad Brambach zweieinhalb Monate zu

Auf der Adorfer Straße beginnen am Montag Kanalbauarbeiten. Welcher Abschnitt davon betroffen ist.

Eine Großbaustelle gibt es in den kommenden Wochen in Bad Brambach. Wie Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) informierte, beginnen am Montag, 8. September, Kanalverlege-Arbeiten an der Adorfer Straße. Damit ist die nördliche Zufahrt in den Kurort für einen Zeitraum von gut zweieinhalb Monaten gesperrt - Schnurre sprach von einer Spanne bis 22....