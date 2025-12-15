Zugträume in Miniatur: Adorfer Modelleisenbahnausstellung verzaubert Besucher

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mario Dietz, 1. Vorstand vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub in Adorf, an einer Garten-Eisenbahn im Maßstab 1:22,5. Es ist die größte Anlage in der Ausstellung des Vereins.
Mario Dietz, 1. Vorstand vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub in Adorf, an einer Garten-Eisenbahn im Maßstab 1:22,5. Es ist die größte Anlage in der Ausstellung des Vereins. Bild: Christian Schubert
Zahlreiche Besucher schauten sich am Wochenende die Modelleisenbahnausstellung in Adorf an.
Zahlreiche Besucher schauten sich am Wochenende die Modelleisenbahnausstellung in Adorf an. Bild: Christian Schubert
Andreas Uhl aus Bad Brambach zeigte bei der Modelleisenbahnausstellung in Adorf historische Dampfspielzeugmaschinen.
Andreas Uhl aus Bad Brambach zeigte bei der Modelleisenbahnausstellung in Adorf historische Dampfspielzeugmaschinen. Bild: Christian Schubert
Die Modellanlagen der Modelleisenbahnausstellung in Adorf zeigen auch Elemente mit regionalen Bezügen. Wie hier der Aussichtsturm in Landwüst.
Die Modellanlagen der Modelleisenbahnausstellung in Adorf zeigen auch Elemente mit regionalen Bezügen. Wie hier der Aussichtsturm in Landwüst. Bild: Christian Schubert
Mario Dietz, 1. Vorstand vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub in Adorf, an einer Garten-Eisenbahn im Maßstab 1:22,5. Es ist die größte Anlage in der Ausstellung des Vereins.
Mario Dietz, 1. Vorstand vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub in Adorf, an einer Garten-Eisenbahn im Maßstab 1:22,5. Es ist die größte Anlage in der Ausstellung des Vereins. Bild: Christian Schubert
Zahlreiche Besucher schauten sich am Wochenende die Modelleisenbahnausstellung in Adorf an.
Zahlreiche Besucher schauten sich am Wochenende die Modelleisenbahnausstellung in Adorf an. Bild: Christian Schubert
Andreas Uhl aus Bad Brambach zeigte bei der Modelleisenbahnausstellung in Adorf historische Dampfspielzeugmaschinen.
Andreas Uhl aus Bad Brambach zeigte bei der Modelleisenbahnausstellung in Adorf historische Dampfspielzeugmaschinen. Bild: Christian Schubert
Die Modellanlagen der Modelleisenbahnausstellung in Adorf zeigen auch Elemente mit regionalen Bezügen. Wie hier der Aussichtsturm in Landwüst.
Die Modellanlagen der Modelleisenbahnausstellung in Adorf zeigen auch Elemente mit regionalen Bezügen. Wie hier der Aussichtsturm in Landwüst. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Zugträume in Miniatur: Adorfer Modelleisenbahnausstellung verzaubert Besucher
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Obervogtländische Modelleisenbahnclub Adorf präsentierte am Wochenende seine sehenswerten Zuganlagen in einer Ausstellung. Warum die Schau stetig verbessert wird und wann sie wieder zu sehen ist.

Fahrende Züge in verschiedenen Größen, aus der Fantasie entsprungene Ortschaften, sich bewegende Autos oder buntes Treiben in einer Stadt: All das sind mit viel Liebe zum Details gebaute Modelle auf Zuganlagen, die durch die Hände der Mitglieder vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub (OMC) entstanden sind.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
12.12.2025
4 min.
Wieder viel los im Oberen Vogtland: Die Tipps fürs Wochenende
In Adorf ist am Wochenende Modellbahnschau. Im Foto die TT-Anlage des Obervogtländischen Modelleisenbahnclubs.
Am zweiten Dezemberwochenende kommt Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig nach Eubabrunn, in Adorf startet die große Welt kleiner Züge, es gibt Märkte und Konzerte im Zeichen der Vorweihnachtszeit.
Ronny Hager
25.11.2025
3 min.
Sie ist die neue Möglichmacherin von Adorf
Sandra Peter ist die neue Möglichmacherin in Adorf.
Sandra Peter folgt auf Diana Arzt als Möglichmacherin in Adorf. Wie die Stelle künftig ausgerichtet ist.
Christian Schubert
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
Mehr Artikel