Zugträume in Miniatur: Adorfer Modelleisenbahnausstellung verzaubert Besucher

Der Obervogtländische Modelleisenbahnclub Adorf präsentierte am Wochenende seine sehenswerten Zuganlagen in einer Ausstellung. Warum die Schau stetig verbessert wird und wann sie wieder zu sehen ist.

Fahrende Züge in verschiedenen Größen, aus der Fantasie entsprungene Ortschaften, sich bewegende Autos oder buntes Treiben in einer Stadt: All das sind mit viel Liebe zum Details gebaute Modelle auf Zuganlagen, die durch die Hände der Mitglieder vom Obervogtländischen Modelleisenbahnclub (OMC) entstanden sind.