Zum Auftakt spielen die Muha-Uhus

Klingenthal.

Am kommenden Mittwoch beginnt in Klingenthal wieder die Saison der Sommerkonzerte am 1957 eingeweihten Musikpavillon am Marktplatz. Den Auftakt vollziehen die Klingenthaler Mundharmonika-Uhus unter der Leitung von Jürgen Just. Beginn ist 19 Uhr. Weiter geplant sind Auftritte vom Stadtorchester, den Brass Socks und dem Akkordeonorchester. Bei Regenwetter kann es passieren, dass die Freilicht-Veranstaltungen ausfallen müssen, macht die Stadtverwaltung aufmerksam. (tm)