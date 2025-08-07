Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie konnte das passieren? Zum Unfall zwischen Pkw und Rad kam es jetzt in Adorf.
Wie konnte das passieren? Zum Unfall zwischen Pkw und Rad kam es jetzt in Adorf. Bild: Federico Gambarini/dpa
Wie konnte das passieren? Zum Unfall zwischen Pkw und Rad kam es jetzt in Adorf.
Wie konnte das passieren? Zum Unfall zwischen Pkw und Rad kam es jetzt in Adorf. Bild: Federico Gambarini/dpa
Oberes Vogtland
Zusammenstoß mit Skoda in Adorf: 14-jähriger Radfahrer muss ins Krankenhaus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil seine Vorfahrt nicht beachtet worden war, stürzte der junge Mann und verletzte sich. Das ist zum Unfallhergang bekannt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda hat sich ein 14-jähriger Radfahrer am Mittwochvormittag in Adorf leicht verletzt. Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage mitteilte, habe der junge Mann eigentlich Vorfahrt gehabt. Ein Sprecher schildert den Unfallhergang so: Die 69-jährige Pkw-Fahrerin sei auf dem Mühlweg unterwegs gewesen und wollte in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
11:08 Uhr
1 min.
Pkw und Motorrad krachen im Oberen Vogtland zusammen
Zu einem Unfall musste die Polizei am Mittwoch nach Tiefenbrunn anrücken.
Einen Biker nicht beachtet hat ein Ford-Fahrer im Eichigter Ortsteil Tiefenbrunn.
Sabine Schott
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
2 min.
Rettungseinsatz im Vogtland: Ford Escort stürzt am Mittwochabend in einen Fluss
Update
Eine Frau versenkte ihren Ford am Mittwochabend in der Weißen Elster in Elsterberg.
Erst heult der Motor auf, dann gibt es einen Schlag - eine Frau hat im Vogtland einen Großeinsatz ausgelöst. Fünf Ersthelfer sprangen in die Weiße Elster, um sie zu retten. Das ist bisher bekannt.
Daniela Hommel-Kreißl
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel