Zusammenstoß mit Skoda in Adorf: 14-jähriger Radfahrer muss ins Krankenhaus

Oberes Vogtland
Weil seine Vorfahrt nicht beachtet worden war, stürzte der junge Mann und verletzte sich. Das ist zum Unfallhergang bekannt.
Bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda hat sich ein 14-jähriger Radfahrer am Mittwochvormittag in Adorf leicht verletzt. Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage mitteilte, habe der junge Mann eigentlich Vorfahrt gehabt. Ein Sprecher schildert den Unfallhergang so: Die 69-jährige Pkw-Fahrerin sei auf dem Mühlweg unterwegs gewesen und wollte in den...
