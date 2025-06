Zwei Einbrüche misslingen in Oelsnitz

Unbekannte wollten einen Friseurladen und ein Bürogebäude aufhebeln. Erfolglos, aber mit Folgen für die Eigentümer der Immobilien.

Oelsnitz.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch erfolglos versucht, in Oelsnitz in einen Laden und ein Bürogebäude einzubrechen. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Karolin Hemp mitteilte, sei versucht worden, in ein Friseurgeschäft und ein Bürogebäude an der Dr.-Friedrichs-Straße einzudringen. Den Täter gelang das zwar nicht, es sei jedoch durch die Hebelwirkungen an den Türen ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, Personen beobachtet haben, die sich an den Türen zu schaffen machten. Das Polizeirevier in Plauen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (kru)