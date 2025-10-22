Zwei Fußgänger bei Unfällen in Plauen und Oelsnitz verletzt

Ein Achtjähriger und eine 73-Jährige wurden von Autos erfasst.

Zwei Fußgänger sind bei Unfällen in Oelsnitz und Plauen leicht verletzt worden. Am Dienstagnachmittag war ein 32-jähriger Volvo-Fahrer auf der August-Bebel-Straße in Plauen unterwegs. Als er bei grüner Ampel nach rechts auf die Kaiserstraße abbog, erfasste er einen Jungen, der ebenfalls bei Grün über den Fußgängerüberweg lief. Der...