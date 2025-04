Zwei Konzerte in Adorf

Ein Orgelkonzert zum Geburtstag von Johann Caspar Kerll findet am Mittwoch statt. Schon am Dienstag musiziert die Musikschule.

Ein Orgelkonzert zum 398. Geburtstag von Johann Caspar Kerll findet am Mittwoch in Adorf statt - um 19.30 Uhr in der Johanniskirche. Es erklingen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und natürlich von Johann Caspar Kerll selbst. Die Orgel spielt Léon Berben. Er wurde 1970 in Heerlen (Niederlande) geboren und lebt in...