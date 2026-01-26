Zwei Leben - ein Vermächtnis: Bad Elster huldigt Mozart & Verdi

Am Dienstag, 27. Januar, präsentieren die Chursächsischen Streichersolisten zum 270. Mozart-Geburtstag und am 125. Verdi-Todestag ein Gedenkkonzert.

Mozarts virtuose Klarinettenmusik trifft auf große Operngefühle bei Verdi: Zum 270. Mozart-Geburtstag und am 125. Verdi-Todestag präsentieren die Chursächsischen Streichersolisten (hier bei einem Auftritt in der Festhalle Bad Brambach) am Dienstag, 27. Januar, 19.30 Uhr ein Konzert im Königlichen Kurhaus Bad Elster. Die Ouvertüre zu Mozarts...