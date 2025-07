Zwei Verletzte bei Unfall auf B 92 im Vogtland

Ein 70-Jähriger geriet mit seinem Auto auf der Oelsnitzer Straße in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Bei einem Unfall auf der B 92 in Adorf sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war am Montagvormittag ein 70-Jähriger mit seinem Ford auf der Oelsnitzer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von seiner Fahrspur ab. Sein Auto krachte gegen den Ford eines 64-Jährigen auf...