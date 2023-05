Zweites Oelsnitzer Straßenkonzert erweist sich als Volltreffer: Hunderte Vogtländer feiern und tanzen bis in die Nacht

Dichtes Gedränge herrschte am Freitagabend auf der Oberen Kirchstraße in Oelsnitz, als das zweite Open-Air-Straßenkonzert über die Bühne ging. Die Idee kommt hervorragend an -steigt die Freiluft-Fete nun häufiger?

Hunderte Oelsnitzer strömten in die Innenstadt: Das zweiten Straßenkonzert unter freiem Himmel am Freitagabend können die Veranstalter als großen Erfolg verbuchen. Bei bestem Frühlingswetter tanzten und feierten die Besucher bis tief in die Nacht.