„Zwoticher Waldwichtel“ feiern Einweihung ihres neuen Spielhauses

Fertiggestellt in nur vier Wochen: „Ein Raum im Freien“ ist am Freitag im Zwoater Kindergarten übergeben worden. Zimmerleute aus dem Ort haben dafür angepackt.

Als die Mädchen und Jungen lauthals „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu uns Kindern gehn“ sangen, setzten sie damit dem besonderen Anlass einen dicken Punkt auf das I. Was sie in den letzten vier Wochen nur mit einem Abstand beobachteten, konnten sie aus der Nähe betrachten – sich darüber freuen und vor allem in Beschlag...