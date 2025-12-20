MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • 100 Jahre Freibad Haselbrunn: Plauener Stadtrat sichert mit Investitionszuschuss geplanten Abschluss der Sanierung der historischen Umkleidekabinen

Die historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn. Der Abschluss der Sanierung ist nun finanziell gesichert.
Die historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn. Der Abschluss der Sanierung ist nun finanziell gesichert. Bild: Ellen Liebner
Die historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn. Der Abschluss der Sanierung ist nun finanziell gesichert.
Die historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn. Der Abschluss der Sanierung ist nun finanziell gesichert. Bild: Ellen Liebner
Plauen
100 Jahre Freibad Haselbrunn: Plauener Stadtrat sichert mit Investitionszuschuss geplanten Abschluss der Sanierung der historischen Umkleidekabinen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der vierte und letzte Bauabschnitt steht an. Die Finanzierung war bis zuletzt noch nicht gesichert. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Die Sanierung der historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn soll planmäßig im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Dann feiert die Freizeiteinrichtung ihr 100-jähriges Bestehen. Das Freibad war am 8. August 1926 eröffnet worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„Das habe ich noch nie erlebt“: Plauens Bäder-Chef Ronny Adler blickt auf turbulente Saison mit Hochs und Tiefs zurück
Unzufrieden mit der Saison ist Plauens Bäder-Chef Ronny Adler - hier im Freibad Haselbrunn: So lange nass sei‘s noch nie gewesen.
Der diesjährige Sommer war schon zeitig ungewöhnlich heiß, aber dann vor allem nass und kühl. Was Plauens Bäderbetrieb unter diesen Umständen daraus gemacht hat. Eine Bilanz.
Sabine Schott
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
13:37 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 20.12.2025
 8 Bilder
Der humanoide Roboter "Optimus" von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
27.09.2025
4 min.
Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen
Das Plauener Stadtbad verzeichnet ein deutliches Besucherplus.
Bäderchef Ronny Adler hat Kassensturz gemacht und soeben die Jahresbilanz für 2024 vorgelegt. Finanziell steckt die Bädergesellschaft in den roten Zahlen. Doch eine geplante Investition gibt Hoffnung.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
Mehr Artikel