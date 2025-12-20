100 Jahre Freibad Haselbrunn: Plauener Stadtrat sichert mit Investitionszuschuss geplanten Abschluss der Sanierung der historischen Umkleidekabinen

Der vierte und letzte Bauabschnitt steht an. Die Finanzierung war bis zuletzt noch nicht gesichert. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Die Sanierung der historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn soll planmäßig im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Dann feiert die Freizeiteinrichtung ihr 100-jähriges Bestehen. Das Freibad war am 8. August 1926 eröffnet worden. Die Sanierung der historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn soll planmäßig im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Dann feiert die Freizeiteinrichtung ihr 100-jähriges Bestehen. Das Freibad war am 8. August 1926 eröffnet worden.