100 Jahre Vogtlandmuseum: Das erwartet Besucher zum Festwochenende

Am 15. Juli 1923 eröffnete das heutige Vogtlandmuseum in Plauen. Zum 100. Jubiläum steht nun ein Festwochenende an. Zu sehen gibt es unter anderem geheime Ecken des Museums.

100 Jahre Museumsgeschichte feiert am Samstag und Sonntag das Vogtlandmuseum in der Nobelstraße in Plauen. Zu diesem Anlass veranstaltet das Haus ein Festwochenende mit vielen Programmpunkten.