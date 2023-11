14-jähriger Ladendieb verletzt in Plauener Einkaufsmarkt Detektiv

Der Junge wollte das Geschäft mit einem Beutel voller Waren verlassen, ohne zu bezahlen. Als er erwischt wurde, kam es zur Rangelei.

Die Polizei in Plauen ermittelt zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am frühen Donnerstagabend im Penny-Markt an der Karlstraße ereignet hat. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein 14-Jähriger gegen 18 Uhr versucht, den Markt mit einem Einkaufsbeutel mit diversen Waren im Wert von rund 50 Euro zu verlassen, ohne zu bezahlen....