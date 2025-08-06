18-jähriger Motorradfahrer in Plauen von Auto angefahren

Plauen
Ein MZ-Fahrer wurde schwer verletzt. Wie es dazu gekommen ist.
Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstag, 5. August, im Plauener Ortsteil Kleinfriesen passiert. Gegen 17.50 Uhr stieß ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan an einer Kreuzung auf der Kleinfriesener Straße mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen, als er in den Pflaumenbaumweg abbog. Das hat die Polizei berichtet. Der 18-jährige...
