Die Polizei rückte zu einem schweren Unfall in Plauen aus.
Die Polizei rückte zu einem schweren Unfall in Plauen aus.
Plauen
18-jähriger Motorradfahrer in Plauen von Auto angefahren
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein MZ-Fahrer wurde schwer verletzt. Wie es dazu gekommen ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstag, 5. August, im Plauener Ortsteil Kleinfriesen passiert. Gegen 17.50 Uhr stieß ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan an einer Kreuzung auf der Kleinfriesener Straße mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen, als er in den Pflaumenbaumweg abbog. Das hat die Polizei berichtet. Der 18-jährige...
