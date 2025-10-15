Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • 22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt

Ein dunkelgrüner Wagen soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein.
Ein dunkelgrüner Wagen soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Ein dunkelgrüner Wagen soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein.
Ein dunkelgrüner Wagen soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Update
Plauen
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Nun weiß die Polizei mehr.

Ein 22-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Unfall am Dienstag, 14. Oktober, in Rosenbach Verletzungen erlitten, hatte die Polizei berichtet. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hatte den Unfallort pflichtwidrig verlassen. Jetzt informierte die Polizei, dass der Wagen einem Suzuki Jimny ähnelte, einem kleinem Geländewagen. Das Auto sei dunkelgrün...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:55 Uhr
1 min.
21-Jährige bei Auffahrunfall in Neuensalz verletzt
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Neuensalz.
Der Unfall ist im Ortsteil Thossfell passiert. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
29.09.2025
2 min.
Neue Gehwege und Straßenleuchten: Bauarbeiten in Syrau beginnen
Die Straßenleuchten und maroden Gehwege auf der B 282 in Syrau werden erneuert.
Entlang der B 282 gibt jetzt Einschränkungen. Gleich zwei Vorhaben stehen auf dem Programm.
Simone Zeh
Mehr Artikel