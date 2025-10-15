22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt

Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Nun weiß die Polizei mehr.

Ein 22-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Unfall am Dienstag, 14. Oktober, in Rosenbach Verletzungen erlitten, hatte die Polizei berichtet. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hatte den Unfallort pflichtwidrig verlassen. Jetzt informierte die Polizei, dass der Wagen einem Suzuki Jimny ähnelte, einem kleinem Geländewagen. Das Auto sei dunkelgrün...