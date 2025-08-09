25. Triathlon an der Talsperre Pöhl startet am Sonntag: Die wichtigsten Infos zu Anreise und Sperrungen im Überblick

Das Vogtlandmeer wird wieder Triathlon-Schauplatz: Über 550 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland treten am Sonntag gegeneinander an. Die wichtigsten Hinweise für die Anreise im Überblick.

Am Sonntag startet der Pöhler Triathlon an der Talsperre ins Jubiläumsjahr. Punkt 14 Uhr fällt der Startschuss zur 25. Auflage des beliebten Drei-Disziplinen-Wettkampfs. Dazu zählt, 750 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und schließlich 5,9 Kilometer zu laufen. Mit über 550 Teilnehmern, darunter auch internationale Starter aus...