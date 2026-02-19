2500 Euro weg: E-Bike-Diebe schlagen in Plauen zu

Plauen
Ein Einbruch in Plauen-Reusa beschäftigt die Polizei. Ein teures E-Bike verschwand aus einem Keller. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.
Ein E-Bike wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Plauener Stadtteil Reusa gestohlen. Das hat die Polizei berichtet. Die Täter drangen zwischen dem 29. Januar, gegen 18 Uhr, und dem 18. Februar, etwa 6.45 Uhr, in den Keller an der Alten Reichenbacher Straße ein. Sie brachen ein Kellerabteil auf und entwendeten ein rot-schwarzes E-Bike...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.