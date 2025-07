28-jährige Frau aus Plauen vermisst

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach einer Frau aus Plauen um Mithilfe. Was über den Fall bekannt ist.

Seit den Morgenstunden des Samstag wird in Plauen die 28-jährige Diana N. vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Vermisste gegen 8 Uhr ihre Wohneinrichtung an der Dr.-Ewald-Simon-Straße im Plauener Ortsteil Reusa verlassen und war am Abend nicht zurückgekehrt. Laut Polizei ist sie aufgrund einer Erkrankung auf Medikamente...