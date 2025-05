Samstagnachmittag war Familienzeit. Mit Eis, Zuckerwatte und kühlen Getränken ließ es sich am Altmarkt gut verweilen. Bild: Cornelia Henze

So chic gehts zur Jugendweihe: Acht junge Damen und ein junger Mann zeigten elegante Festmode auf der Bühne. Die Modelle stammen von drei regionalen Labels. Bild: Cornelia Henze

Plauen 10.05.2025

28. Plauener Frühling in Bildern: So fröhlich feierten die Vogtländer am Samstag ihre Stadtfete