  • 30.000 Euro Schaden: Erneut Ticketautomat der Straßenbahn in Plauen gesprengt

Vom gesprengten Automaten steht an der Anton-Kraus-Straße jetzt nur noch der Unterbau.
Vom gesprengten Automaten steht an der Anton-Kraus-Straße jetzt nur noch der Unterbau. Bild: Ellen Liebner
Plauen
30.000 Euro Schaden: Erneut Ticketautomat der Straßenbahn in Plauen gesprengt
Von Sabine Schott
Diesmal wurde an der Anton-Kraus-Straße mutwillig eine Explosion herbeigeführt. Die enorme Detonation war vielerorts in der Stadt zu vernehmen.

In der Nacht zu Freitag ist erneut ein Ticketautomat der Plauener Straßenbahn in die Luft gesprengt worden. Diesmal betroffen war das Gerät an der Anton-Kraus-Straße im Chrieschwitzer Hang. Bahnen von und nach Waldfrieden fuhren frühmorgens zunächst nicht. Auch die an der Haltestelle vorbeiführende Äußere Reichenbacher Straße blieb...
Erschienen am: 20.02.2026 | 04:55 Uhr
