30.000 Euro Schaden: Erneut Ticketautomat der Straßenbahn in Plauen gesprengt

Plauen
Diesmal wurde an der Anton-Kraus-Straße mutwillig eine Explosion herbeigeführt. Die enorme Detonation war vielerorts in der Stadt zu vernehmen.
In der Nacht zu Freitag ist erneut ein Ticketautomat der Plauener Straßenbahn in die Luft gesprengt worden. Diesmal betroffen war das Gerät an der Anton-Kraus-Straße im Chrieschwitzer Hang. Bahnen von und nach Waldfrieden fuhren frühmorgens zunächst nicht. Auch die an der Haltestelle vorbeiführende Äußere Reichenbacher Straße blieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.02.2026 | 04:55 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG