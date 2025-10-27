Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 33-Jähriger wegen mutmaßlicher Zwangsprostitution im Vogtland angeklagt

Unter Anwendung von Gewalt soll der Angeklagte eine Frau in Plauen zu Sex mit Freiern gezwungen haben.
Unter Anwendung von Gewalt soll der Angeklagte eine Frau in Plauen zu Sex mit Freiern gezwungen haben.
Unter Anwendung von Gewalt soll der Angeklagte eine Frau in Plauen zu Sex mit Freiern gezwungen haben.
Unter Anwendung von Gewalt soll der Angeklagte eine Frau in Plauen zu Sex mit Freiern gezwungen haben. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Plauen
33-Jähriger wegen mutmaßlicher Zwangsprostitution im Vogtland angeklagt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 33 Jahre alter Mann soll in Plauen und anderen Städten eine junge Frau zur Prostitution gezwungen haben. Warum trotz der Anklage zunächst nichts passieren wird.

Am Amtsgericht Plauen hat der Prozess gegen einen 33 Jahre alten Mann begonnen. Die Anklage: Zwangsprostitution in mehreren deutschen Städten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bulgaren vor, eine junge Frau, ebenfalls aus Bulgarien, an Männer in Göttingen, Weimar, Leipzig, Mühlhausen, Erfurt und zuletzt auch Plauen verkauft zu haben.
