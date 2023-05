333. Baby in Plauen geboren

Plauen.

Im Helios Vogtland-Klinikum Plauen ist am 23. Mai 2023 das 333. Baby des Jahres geboren worden: Lars Gunter. Mutter und Kind sind wohlauf, teilt das Krankenhaus mit. Mama Lara und Papa Eric aus dem oberfränkischen Rehau hätten sich für die Geburt ihres zweiten Kindes bewusst für den Kreißsaal im Plauener Klinikum entschieden, heißt es in der Mitteilung weiter: Bereits die anderthalbjährige Tochter des jungen Paares wurde in Plauen geboren. Mit dem damit einhergehenden Vertrauen sei der jungen Familie auch die Entscheidung für den Geburtsort des kleinen Lars Gunter leicht gefallen: Auch er sollte in Plauen zur Welt kommen. Am 23. Mai, 10.03 Uhr, war es per Kaiserschnitt soweit. Der Nachwuchs wiegt stolze 3300 Gramm und misst 50 Zentimeter. Der Kleine erfreue sich bester Gesundheit. Im Helios Vogtland-Klinikum Plauen kamen im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 800 Kinder zur Welt, darunter ein Dutzend Zwillingspaare.