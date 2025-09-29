Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • 35 Jahre Deutsche Einheit: MDR zeigt Doku über Autobahnbrücke Pirk im Vogtland

Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku.
Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku. Bild: Ludwig/Archiv
Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku.
Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku. Bild: Ludwig/Archiv
Plauen
35 Jahre Deutsche Einheit: MDR zeigt Doku über Autobahnbrücke Pirk im Vogtland
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die TV-Reihe „Der Osten – entdecke, wo Du lebst“ widmet sich in einer neuen Folge einem bekannten Bauwerk im Vogtland. Bereits jetzt kann man die Doku online sehen.

Eine neue Folge der MDR-Dokureihe „Der Osten – entdecke, wo du lebst“ erzählt anlässlich des Jubiläums 35 Jahre Deutsche Einheit die ungewöhnliche Geschichte der Pirker Autobahnbrücke. Mit dem Bau des beeindruckenden Viadukts über das Elstertal hatten die Nationalsozialisten bereits 1938 im Zuge des Reichsautobahnbaus Chemnitz-Hof...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
03.09.2025
5 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
24.08.2025
3 min.
Neue Baustelle auf A 72-Brücke im Vogtland: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu
Auf der Autobahnbrücke bei Pirk beginnen am Montag Bauarbeiten.
Die Autobahn GmbH investiert mehr als eine Million Euro auf der Elstertalbrücke bei Pirk. Was dort passiert und was Autofahrer beachten sollten.
Nancy Dietrich
Mehr Artikel