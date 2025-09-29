35 Jahre Deutsche Einheit: MDR zeigt Doku über Autobahnbrücke Pirk im Vogtland

Plauen
Die TV-Reihe „Der Osten – entdecke, wo Du lebst“ widmet sich in einer neuen Folge einem bekannten Bauwerk im Vogtland. Bereits jetzt kann man die Doku online sehen.
Eine neue Folge der MDR-Dokureihe „Der Osten – entdecke, wo du lebst“ erzählt anlässlich des Jubiläums 35 Jahre Deutsche Einheit die ungewöhnliche Geschichte der Pirker Autobahnbrücke. Mit dem Bau des beeindruckenden Viadukts über das Elstertal hatten die Nationalsozialisten bereits 1938 im Zuge des Reichsautobahnbaus Chemnitz-Hof...
