  • 40-jähriger Vogtländer schießt mit Waffe am Rande des Stadtfestes „Plauener Herbst“ – was bislang bekannt ist

Eine typische Schreckschusspistole. Ein Plauener feuerte aus einer ähnliche Waffe ab.
Eine typische Schreckschusspistole. Ein Plauener feuerte aus einer ähnliche Waffe ab. Bild: dpa/Symbolbild
Plauen
40-jähriger Vogtländer schießt mit Waffe am Rande des Stadtfestes „Plauener Herbst“ – was bislang bekannt ist
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Rande des Plauener Festes hat ein Deutscher einen Polizeieinsatz ausgelöst. Was passiert ist.

Viele hatten sich am Samstagabend nach dem Stadtfest „Plauener Herbst“ wohl schon auf den Heimweg gemacht, als plötzlich mehrere Schüsse durch die Straßen der Plauener Innenstadt hallten. Laut Polizei soll in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr ein 40-jähriger Deutscher mit einer Schreckschusswaffe aus seinem Fenster geschossen haben.
