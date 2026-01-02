MENÜ
  40-Tonner in der Leitplanke - Zweieinhalb Stunden Stau auf der A 72 am Dreieck Bayerisches Vogtland

Langer Stau am Freitagmorgen auf der A 72 in Richtung Sachsen.
Langer Stau am Freitagmorgen auf der A 72 in Richtung Sachsen.
Langer Stau am Freitagmorgen auf der A 72 in Richtung Sachsen.
Langer Stau am Freitagmorgen auf der A 72 in Richtung Sachsen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Plauen
40-Tonner in der Leitplanke - Zweieinhalb Stunden Stau auf der A 72 am Dreieck Bayerisches Vogtland
Redakteur
Von Sabine Schott
Wer in Richtung Sachsen unterwegs war, musste am Freitagmorgen einen Stau in Kauf nehmen. Ein Lkw stand quer. Wie es dazu kam.

Aufatmen bei Pendlern und Urlaubern, die am Freitagmorgen von Bayern in Richtung Sachsen auf der Autobahn unterwegs waren. Nach zweieinhalb Stunden löste sich ein langer Stau auf der A 72 endlich wieder auf. Doch was war der Grund? Am Dreieck Bayerisches Vogtland war auf der winterglatten Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hof-Nord und Töpen...
