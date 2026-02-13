MENÜ
Die Polizei ertappte in Plauen einen Mann, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto fuhr.
Die Polizei ertappte in Plauen einen Mann, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto fuhr.
Die Polizei ertappte in Plauen einen Mann, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto fuhr.
Die Polizei ertappte in Plauen einen Mann, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto fuhr. Bild: Symbolbild: M. Murat/dpa
Plauen
42-Jähriger in Plauen mit dem Auto ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Von Lutz Kirchner
In Plauen wurde ein Audi ohne Erlaubnis bewegt. Der Fahrer kehrte unerwartet zu Fuß zurück, während die Polizei bereits vor Ort war.

Ein 42-jähriger Mann hat in der Neundorfer Vorstadt in Plauen einen Audi ohne Erlaubnis genutzt, berichtete die Polizei. Die Polizeibeamten wurde in der Nacht zum Freitag gerufen. Während die Beamten dann die Anzeige aufnahmen, kehrte der Mann zu Fuß zurück. Das Fahrzeug stand dabei nur wenige Meter entfernt. Die Polizeibeamten stellten den...
Mehr Artikel