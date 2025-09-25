60.000 Euro teurer SUV in Plauen spurlos verschwunden

Die Polizei bitte um Mithilfe und sucht Zeugen.

Die Polizei in Plauen fahndet seit Mittwoch nach einem gestohlenen Auto. Der graue Lexus-SUV RX 350h war im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 14.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, von unbekannten Tätern entwendet worden. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf der Tischendorfstraße. Das etwa ein Jahr alte Auto trug das amtliche Kennzeichen V A...