60 Musiker und Sänger geben in Elsterberg ein Konzert im Kerzenschein

Plauen
Die Mitwirkenden sind im Alter zwischen fünf und 90 Jahren. Das Konzert beginnt eine Stunde eher als zuerst geplant.
Mehr als 60 Mitwirkende gestalten ein Adventskonzert in der Laurentiuskirche Elsterberg am Sonntag, 14. Dezember. Ab 17 Uhr erklingen Werke aus vier Jahrhunderten. Mit dabei sind der Spatzenchor Elsterberg/Netzschkau, der Kirchenchor Elsterberg, die Singakademie Plauen und der Posaunenchor Elsterberg. Solobeiträge von Thomas Divossen, Kathrin...
