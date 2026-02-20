MENÜ
Ein Frau stand nach einem Unfall auf der A 72 unter Schock.
Ein Frau stand nach einem Unfall auf der A 72 unter Schock. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Ein Frau stand nach einem Unfall auf der A 72 unter Schock.
Ein Frau stand nach einem Unfall auf der A 72 unter Schock. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Plauen
61-jährige Autofahrerin kracht bei Plauen gegen Leitplanke und Lkw
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Unfall auf der A 72 endete für eine 61-Jährige im Krankenhaus. Ihr Auto war nach Kollisionen abschleppreif. Was genau ist geschehen?

Eine 61-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag, 19. Februar, auf der Autobahn 72 bei Plauen bei einem Unfall einen Schock erlitten. Das berichtete die Polizei. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr in Richtung Leipzig, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Plauen-Süd nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr VW prallte gegen die Leitplanke und anschließend...
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
16:31 Uhr
3 min.
Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der A 72 im Vogtland
Update
Die A 72 ist im Vogtland in Fahrtrichtung Hof für rund drei Stunden gesperrt gewesen.
Bei einem Unfall auf der A 72 im Vogtland sind drei Menschen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Das ist zum Unfallhergang bekannt.
Annegret Riedel und Florian Wunderlich
17.02.2026
1 min.
Sattelzug rammt Transporter auf der A 72 bei Plauen
Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A 72 bei Plauen.
Der Unfallverursacher ist nach dem Zusammenstoß verschwunden. Der Schaden am Transporter ist erheblich.
Lutz Kirchner
