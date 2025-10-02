7. Oktober 1989 in Plauen: Verein zeigt Fotos von einst jetzt im Internet

Plauen
Eine Ausstellung im Plauener Rathaus über das Geschehen vom Herbst 1989 war auf großes Interesse gestoßen. Nun ist das dort präsentierte Material dauerhaft digital zu sehen.
Nach dem großen Erfolg der Ausstellung über das Geschehen rund um den 7. Oktober 1989 in Plauen legen die Macher nun nach. Ein Jahr nach der Rathaus-Ausstellung hat der Verein Vogtland 1989 jetzt große Teile des damals gezeigten Materials digitalisieren lassen – Interessierte können es ab sofort online auf der Internetseite des Vereins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.