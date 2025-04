87 Straftaten gingen auf ihre Kappe: Polizei wertet Jugendbanden-Zerschlagung in Plauen als Erfolg

Bandendiebstahl, Tankstellenraub, Vandalismus und viel Unruhe brachte voriges Jahr eine Gruppe Jugendlicher in die Plauener Innenstadt. Die Polizei arbeitet noch immer an der Aufarbeitung der Fälle.

Ein Einbruch in ein Geschäft im Kaufland-Einkaufszentrum im Stadtteil Haselbrunn wurde einer Jugendbande in Plauen zum Verhängnis: Nachdem die Polizei im Dezember sechs Tatverdächtige festsetzte, gelang der Ermittlungsgruppe „Aura“ damit auch die Zerschlagung der Jugendbande, die über Monate in der Plauener Innenstadt für Unruhe,...