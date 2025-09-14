Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • A 72 im Vogtland: Polizei zieht betrunkenen Kleintransporter-Fahrer aus dem Verkehr

Alkoholtest: An der Landesgrenze stoppten Beamte einen betrunkenen Fahrer.
Alkoholtest: An der Landesgrenze stoppten Beamte einen betrunkenen Fahrer.
Plauen
A 72 im Vogtland: Polizei zieht betrunkenen Kleintransporter-Fahrer aus dem Verkehr
Von Swen Uhlig
Der Mann war mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien gefahren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen konnte ihn die bayrische Polizei schließlich stoppen.

Töpen.

Die bayrische Polizei hat am Samstagabend auf der A 72 nahe der Anschlussstelle Töpen einen betrunkenen Kleintransporter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hinterm Steuer war Autofahrern aufgefallen, weil das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei musste den Betroffenen zunächst kilometerlang verfolgen - er ignorierte mehrere Haltesignale. Bei der Kontrolle des 53-Jährigen aus Belarus zeigte sich, dass er laut Polizei „sturzbetrunken“ war; ein Alkoholtest vor Ort war nicht möglich. Stunden später ergab der Test den Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt; in Deutschland darf er vorerst kein Auto mehr fahren. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (su)

