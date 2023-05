Ab Montag neue Baustellen

Plauen.

Auf Plauens Straßen kommt es in der kommenden Woche zu neuen Verkehrseinschränkungen. So wird ab Montag bis voraussichtlich 9. Juni die Max-Liebermann-Straße für die Durchfahrt gesperrt. Grund dafür ist die Auswechslung eines Gas-Hausanschlusses. Die Bergstraße ist am Dienstag wegen einer Tagesbaustelle im Bereich zwischen Annen- und Heinrichstraße für die Durchfahrt gesperrt. Zudem muss ab Montag die Myliusstraße voll gesperrt werden. Dort wird laut Stadtverwaltung die Gasleitung erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 11. Juni. (bju)