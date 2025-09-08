Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Abwechslungsreiche Pferdeschau begeistert in Großfriesen
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 200 Helfer und Teilnehmer waren am Sonntagnachmittag vor Ort. Zum schon 28. Mal hatten die Pferdefreunde zu ihrer großen Schau geladen.

Der Verein Pferdefreunde Großfriesen hat am Sonntag zu seiner 28. Pferdeschau auf die Wiese am Eichenwäldchen eingeladen. Auf dem Programm standen Freizeitaktivitäten mit Tier und Mensch. Es waren eine Einspänner- und eine Haflingerquadrille zu sehen, Schaubilder mit Mehrgespannen, eine Voltigiergruppe, die sogenannte Ungarische Post,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
„Plauen bewegt erleben“: Pilates und Power-Walking an ungewöhnlichen Orten
Die diesjährigen Angebote in der Veranstaltungsreihe des Dachverbandes Stadtmarketing kommen an. Am Ende profitieren nicht nur die Teilnehmer.
Ellen Liebner
14:39 Uhr
4 min.
Wiesn, Wiesn und nochmal Wiesn: Aber ist da am Wochenende im Vogtland eigentlich noch mehr los?
Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen.
Der Bär steppt an den kommenden Tagen in der Region ordentlich - ob Pferdeschau, Mittelalterfest oder Country-Konzert. Und auch die Kettensägen in Muldenberg werden wieder heiß laufen.
Sabine Schott
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel