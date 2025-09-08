Abwechslungsreiche Pferdeschau begeistert in Großfriesen

Plauen
Über 200 Helfer und Teilnehmer waren am Sonntagnachmittag vor Ort. Zum schon 28. Mal hatten die Pferdefreunde zu ihrer großen Schau geladen.
Der Verein Pferdefreunde Großfriesen hat am Sonntag zu seiner 28. Pferdeschau auf die Wiese am Eichenwäldchen eingeladen. Auf dem Programm standen Freizeitaktivitäten mit Tier und Mensch. Es waren eine Einspänner- und eine Haflingerquadrille zu sehen, Schaubilder mit Mehrgespannen, eine Voltigiergruppe, die sogenannte Ungarische Post,...
