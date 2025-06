Acht Garagen in Herlasgrün aufgebrochen

Die Täter nahmen unter anderem eine S 51 und Audi-Felgen mit.

Eine Einbruchsserie hat es übers Wochenende in Herlasgrün gegeben. Wie die Polizei am Montag berichtete, waren unbekannte Täter in einem Garagenkomplex an der Siedlung am Werk. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, brachen sie dort in acht Garagen ein. Unklar ist noch, wie sie sich Zutritt verschafften. Aus den Garagen wurden eine...