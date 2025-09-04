Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Adieu! Macht’s gut!“ - Was der verstorbene Mitinitiator des Plauener Wendedenkmals Wolfgang Sachs in seiner selbst verfassten Abschiedsrede noch zu sagen hatte

Wolfgang Sachs war für viele Plauener ein Vorbild. Sie haben sich jetzt von ihm auf dem Friedhof I verabschiedet.
Wolfgang Sachs war für viele Plauener ein Vorbild. Sie haben sich jetzt von ihm auf dem Friedhof I verabschiedet. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wolfgang Sachs war für viele Plauener ein Vorbild. Sie haben sich jetzt von ihm auf dem Friedhof I verabschiedet.
Wolfgang Sachs war für viele Plauener ein Vorbild. Sie haben sich jetzt von ihm auf dem Friedhof I verabschiedet. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
„Adieu! Macht’s gut!“ - Was der verstorbene Mitinitiator des Plauener Wendedenkmals Wolfgang Sachs in seiner selbst verfassten Abschiedsrede noch zu sagen hatte
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wolfgang Sachs war beliebt. So sehr, dass die Trauergäste am Donnerstag Schlange standen. Manches hatten aber auch sie bisher noch nicht über den bescheidenen Handwerkermeister gewusst.

Ein ungewöhnlich langer Trauerzug hat sich am Donnerstagmittag über den Plauener Friedhof I am Rand von Preißelpöhl geschlängelt. Unter den rund 150 Menschen waren aber bei weitem nicht nur Angehörige, Freunde, Nachbarn und frühere Kollegen von Wolfgang Sachs, der Anfang August im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Auch viele Honoratioren...
