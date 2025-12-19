MENÜ
  • Adventskalender der besonderen Art: Junge Vogtländer stellen ihre 24 Lieblingsorte der Region in Podcast vor

Die Jugendwarte Lukas Sünderhauf und Michael Dümmler (von links) mit ihrem Nachwuchs Leopold, Tom, Adrian, Ben, Vivien und Leni (von links) und Emma Weidlich (rechts) vom VKJR.
Adrian, Ben, Vivien und Leni (von links) werden hier von Emma Weidlich (rechts), einer Mitarbeiterin des Vogtlandkreisjugendrings, interviewt.
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog, Emma Weidlich bei einer Podcast-Aufnahme.
Die Jugendwarte Lukas Sünderhauf und Michael Dümmler (von links) mit ihrem Nachwuchs Leopold, Tom, Adrian, Ben, Vivien und Leni (von links) und Emma Weidlich (rechts) vom VKJR.
Adrian, Ben, Vivien und Leni (von links) werden hier von Emma Weidlich (rechts), einer Mitarbeiterin des Vogtlandkreisjugendrings, interviewt.
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog, Emma Weidlich bei einer Podcast-Aufnahme.
Plauen
Adventskalender der besonderen Art: Junge Vogtländer stellen ihre 24 Lieblingsorte der Region in Podcast vor
Von Louise Wappler
Was bedeutet Heimat für junge Menschen im Vogtland? Ein Podcast-Projekt sucht Antworten – direkt bei Kindern und Jugendlichen. Welcher Ort hinter einem der Türchen steckt und was diesen Ort ausmacht.

24 Tage, 24 Orte, 24 Geschichten: Während die meisten Adventskalender Schokolade oder kleine Präsente versprechen, setzt dieser auf etwas ganz anderes: Statt Süßem verbergen sich hinter diesen Türchen Mini-Podcasts, in denen junge Vogtländer von ihren ganz persönlichen Lieblingsorten erzählen. Plätze, an denen sie sich treffen, aufhalten...
