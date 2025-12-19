Adventskalender der besonderen Art: Junge Vogtländer stellen ihre 24 Lieblingsorte der Region in Podcast vor

Was bedeutet Heimat für junge Menschen im Vogtland? Ein Podcast-Projekt sucht Antworten – direkt bei Kindern und Jugendlichen. Welcher Ort hinter einem der Türchen steckt und was diesen Ort ausmacht.

24 Tage, 24 Orte, 24 Geschichten: Während die meisten Adventskalender Schokolade oder kleine Präsente versprechen, setzt dieser auf etwas ganz anderes: Statt Süßem verbergen sich hinter diesen Türchen Mini-Podcasts, in denen junge Vogtländer von ihren ganz persönlichen Lieblingsorten erzählen. Plätze, an denen sie sich treffen, aufhalten...