Äpfel ohne Ende auf Plauens Streuobstwiesen

Ein Teil der Früchte wurde jetzt geerntet, daraus entsteht Saft – und auf den dürfen sich Kinder freuen.

Bevor der Frost kommt, sollen die Früchte runter: Freiwillige Helfer haben am Montag auf der städtischen Streuobstwiese unterhalb des Plauener Heineplatzes mit angepackt, um die reifen Äpfel zu ernten. Dazu hatte Carmen Kretzschmar von der lokalen Agenda aufgerufen. Kinder und Mitarbeiter des Kindercafés Mücke machten sich auf dem Weg, um zu...