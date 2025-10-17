Ärger im Plauener Westend: Parkende Autos behindern Kehrmaschinen – Gebühren werden trotzdem fällig

Anwohner wollen wissen: Wie stehen die Chancen auf einen Wegfall der Gebühren, wenn Straßenränder zugeparkt sind und deshalb nicht gereinigt werden kann? Das Rathaus gibt Antwort.

Weil am Straßenrand parkende Autos das Reinigen der Flächen am Plauener Heineplatz verhindern, haben sich Bürger bei der jüngsten Ortsbegehung beschwert. Bei dem Rundgang wurde angeregt, die durch Anlieger zu zahlenden Straßenreinigungsgebühren zu verringern oder gar nicht erst zu erheben. Es werde keine Leistung erbracht. Die Straße sei...