Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ärger im Plauener Westend: Parkende Autos behindern Kehrmaschinen – Gebühren werden trotzdem fällig

Der Heineplatz im Plauener Westend, eine beliebte Wohngegend.
Der Heineplatz im Plauener Westend, eine beliebte Wohngegend. Bild: Ellen Liebner
Der Heineplatz im Plauener Westend, eine beliebte Wohngegend.
Der Heineplatz im Plauener Westend, eine beliebte Wohngegend. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Ärger im Plauener Westend: Parkende Autos behindern Kehrmaschinen – Gebühren werden trotzdem fällig
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anwohner wollen wissen: Wie stehen die Chancen auf einen Wegfall der Gebühren, wenn Straßenränder zugeparkt sind und deshalb nicht gereinigt werden kann? Das Rathaus gibt Antwort.

Weil am Straßenrand parkende Autos das Reinigen der Flächen am Plauener Heineplatz verhindern, haben sich Bürger bei der jüngsten Ortsbegehung beschwert. Bei dem Rundgang wurde angeregt, die durch Anlieger zu zahlenden Straßenreinigungsgebühren zu verringern oder gar nicht erst zu erheben. Es werde keine Leistung erbracht. Die Straße sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
15:15 Uhr
2 min.
Anwohner fordern Tempo-30-Zone in Wohngebiet im Plauener Westen
Die Gneisenaustraße im Plauener Westend – ein Eigenheimgebiet.
In Bereich der ehemaligen Kaserne zwischen Neundorfer Straße und Ricarda-Huch-Straße befinden sich fast nur Wohnhäuser. Was das Rathaus zum Wunsch der Anwohner sagt.
Peter Albrecht
15:17 Uhr
1 min.
Dako-Ruine im Plauener Westend: Wie geht es weiter?
Die Dako-Ruine im Plauener Westend ist ein Ärgernis.
Das leerstehende ehemalige Fabrikgebäude ist seit vielen Jahren ein optisches Ärgernis.
Peter Albrecht
Mehr Artikel