Akademischer Singkreis führt in Plauen berühmte Motette auf

Plauen
Das Werk „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ von Bach und vieles mehr werden erklingen. Der Chor ist in der Johanniskirche zu erleben.
Unter der Leitung von Jörg Genslein präsentiert der Kammerchor Task am Samstag, 27. September, 17 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Plauen ein Programm, das auf eine Reise durch Epochen der Chormusik mitnimmt. Aufgeführt werden Kompositionen wie die berühmte Motette „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ von Johann Sebastian Bach sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.