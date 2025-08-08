Aktion „Plauen bewegt erleben“: Was in diesem Jahr geplant ist

Plauen
Das Inmotio Therapiezentrum sowie der Dachverband Stadtmarketing laden die Plauener dazu ein, ihre Stadt sportlich zu erkunden. Drei Angebote stehen auf dem Programm.
Die Stadt auf sportliche Art zu entdecken und zu genießen, gehört einmal im Jahr als ganz besonderer Moment mittlerweile zum städtischen Leben Plauens dazu. In einem Monat startet die diesjährige Aktion „Plauen bewegt erleben“. Ab Freitag können sich Interessenten hierzu anmelden. Drei Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben. Eine...
